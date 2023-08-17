台南市山地原住民議員施余興望在去年九合一選舉中，遭控涉嫌現金買票，以每票6000元至1萬5000元向5名選民賄選，台南地院下午審結此案，認施余興旺涉行賄5人是他的競選幹部，費用是車馬費、非賄選費用，判施余興旺與另5名被告無罪。

檢方指出，施余興旺去年6月至11月間，分別行賄錢賴、洪、黃等3人各1萬元，范姓選民1萬4000元、鍾姓選民1萬5000元，尋求鍾姓等人及親屬投票支持。檢方去年11月12日持搜索票搜索施余興旺住處及座車等處，查扣千元鈔票300張及手抄名冊等物證，複訊後，去年11月13日經檢察官聲請羈押禁見，但遭台南地方法院駁回。

此外，施余明知法院仍認其涉有重嫌，卻意圖使自己順利當選，11月15日在臉書上傳「經檢調漏夜偵訊，調查無任何買票證據，法官最後判他無保請回，隔天週日平安回家」、「感謝主，我跟團隊已經沒事了，請大家放心」。

檢方認其說法使選舉權人對於其明確賄選犯行產生誤導，並足生損害於其他候選人選情，涉犯意圖使候選人當選或不當選而散布謠言罪嫌，檢方依涉行賄及意圖使候選人當選或不當選罪嫌起訴外，檢方除提起當選無效之訴，又再起訴1條散布謠言罪嫌。

施余興旺及律師都否認買票，指交付款項為競選活動費用，不是買票之用，台南地院採信施余興望說法，認黃等5人為競選團隊，該筆費用為車馬費，而非賄選費，認檢方舉證不足，難以認定是投票對價，今天判施余興旺與另5名被告無罪，全案還可上訴。

針對施余興旺在臉書貼文，法官表示，《選罷法》未把散布謠言、傳播不實之事行為列在當選無效事由之列，檢方以此提告施余當選無效，並無理由，6月底予以駁回。