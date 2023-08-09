美國AI股超微電腦因本季財測遜於預期，盤後股價重跌9％，緯創又有大股東宏碁賣股的利空，電腦及周邊設備股8日融資融券同步攀升，融資餘額達67.2萬多張，再創歷史新高，收盤成交值占比也是衝上39％多、近四成，今天一早爆量震盪，成交值一樣逼近四成。

緯創因大股東宏碁賣股3.3萬多張，一早大跌8.5％，隨後維持半根跌停附近，緯穎無視投顧法人看好股價「2」字頭，仍下挫3％多，廣達、神達、英業達、光寶科等都跌逾2％。