美國AI股超微電腦因本季財測遜於預期，盤後股價重跌9％，緯創又有大股東宏碁賣股的利空，電腦及周邊設備股8日融資融券同步攀升，融資餘額達67.2萬多張，再創歷史新高，收盤成交值占比也是衝上39％多、近四成，今天一早爆量震盪，成交值一樣逼近四成。
緯創因大股東宏碁賣股3.3萬多張，一早大跌8.5％，隨後維持半根跌停附近，緯穎無視投顧法人看好股價「2」字頭，仍下挫3％多，廣達、神達、英業達、光寶科等都跌逾2％。
AI股漲多後雜音多，台股今（9）日開盤爆量，AI股多空持續激戰，電腦及週邊設備股一早開盤2分鐘之內，成交值占比衝上46％以上，吸金近半，至近午盤時成交值占比也逼近四成，重量級指標股緯創（3231）、緯穎（6669）、光寶科（2301）及廣達（2382）等都跌2％～5％以上。
美國AI股超微電腦因本季財測遜於預期，盤後股價重跌9％，緯創又有大股東宏碁賣股的利空，電腦及周邊設備股8日融資融券同步攀升，融資餘額達67.2萬多張，再創歷史新高，收盤成交值占比也是衝上39％多、近四成，今天一早爆量震盪，成交值一樣逼近四成。
緯創因大股東宏碁賣股3.3萬多張，一早大跌8.5％，隨後維持半根跌停附近，緯穎無視投顧法人看好股價「2」字頭，仍下挫3％多，廣達、神達、英業達、光寶科等都跌逾2％。
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