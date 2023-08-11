今年股價創23年新高的廣達(2382)今舉行法說，第二季不負眾望繳出亮麗成績單，單季EPS為2.63元，上半年EPS為4.31元。廣達第二季毛利率擺脫「毛三到四」，高達8.51%。廣達表示，AI伺服器的穩健成長會持續，2024年動能無虞。