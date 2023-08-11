廣達第二季毛利率和營益率均較上季和去年同期大幅成長，毛利率達8.51%，營益率為4.61%，均優於去年同期；歸屬母公司業主淨利達101.25億元，季增56.4%，年增155.5%；匯兌利益17.98億元，EPS為2.63元。

累計今年上半年，廣達毛利率為7.5%，營益率為3.7%，亦優於去年同期，歸屬母公司業主淨利達165.98億元，年增為54.9%，匯兌利益為26.5億元，EPS為4.31元。

在存貨方面，廣達6月底存貨降到1481.78億元，再較3月底減少約214億元。

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