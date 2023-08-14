證交所統計，外資上周在集中市場賣超為327.65億元，累計今年初至8月11日止，外資買超2,344.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20.95兆元，占全體上市股票市值的40.33％，持有市值周減3,443.25億元。
在個股買賣方面，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：緯創買超55,108張、華航買超45,584張、元大金買超42,470張；賣超最多的前三福上市股為：聯電賣超46,340張、新光金賣超38,378張、友達賣超35,552張。
外資上周在集中市場持續賣超327.65億元，致今年來累計至8月11日止，買超縮減為2,344.66億元；上周外資賣超聯電（2303）4.63萬張最多，另買超緯創（3231）5.51萬張居第一名。
證交所統計，外資上周在集中市場賣超為327.65億元，累計今年初至8月11日止，外資買超2,344.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20.95兆元，占全體上市股票市值的40.33％，持有市值周減3,443.25億元。
在個股買賣方面，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：緯創買超55,108張、華航買超45,584張、元大金買超42,470張；賣超最多的前三福上市股為：聯電賣超46,340張、新光金賣超38,378張、友達賣超35,552張。
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