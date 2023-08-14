金融類股指數今天盤中最低殺1,634.6點、大跌約2.3％，成交值也明顯放大，至近11點50分時，成交值約78億元，與上周五81.09億元相差不多，以爆量長黑摜破季線。
外資上周五除了提款上述新光金及第一金之外，賣超彰銀也超過1萬張，另賣超開發金及兆豐金等各6,000張以上，賣超元大金、合庫金及國泰金等，都在三、四千張以上。
金融股到上周五（11日）仍強勢在季線之上上，成為外資提款的焦點，上周五賣超張數前二名為新光金（2888）及第一金（2891），各賣超28,899張及24,715張，由於股價相對位階較高，今天成為電金傳三大族群中的市場殺盤重心。
金融類股指數今天盤中最低殺1,634.6點、大跌約2.3％，成交值也明顯放大，至近11點50分時，成交值約78億元，與上周五81.09億元相差不多，以爆量長黑摜破季線。
外資上周五除了提款上述新光金及第一金之外，賣超彰銀也超過1萬張，另賣超開發金及兆豐金等各6,000張以上，賣超元大金、合庫金及國泰金等，都在三、四千張以上。
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