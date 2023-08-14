金融類股指數今天盤中最低殺1,634.6點、大跌約2.3％，成交值也明顯放大，至近11點50分時，成交值約78億元，與上周五81.09億元相差不多，以爆量長黑摜破季線。

外資上周五除了提款上述新光金及第一金之外，賣超彰銀也超過1萬張，另賣超開發金及兆豐金等各6,000張以上，賣超元大金、合庫金及國泰金等，都在三、四千張以上。