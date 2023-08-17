政策偏多態度明顯，昨日台股大跌，代表政府基金、官股銀行動向的八大官股，買超36.11億元，累計呈現連7日買超，累計連7日買超210億元，與投信共同扮演台股最大護盤手。台股今天有特定買盤拉抬，市場揣測政策作多買盤機率高

據統計，八大官股券商近7個交易日買超金額前十高股為：台積電、川湖、瑞昱、技嘉、聯電、聯詠、奇鋐、聯發科、中鋼等，除了聯電及中鋼之外，幾乎都AI股的天下。

其中，台積電買超近38億元最多，川湖、瑞昱、鴻海、技嘉等也買超7.5億～8億元之間，其他都在5億～6億元以上。

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