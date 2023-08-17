受到市場解讀美國今年可能再升息的衝擊，美股四大指數16日全盤皆墨，代表科技股的那指及費半各大跌1.15％及2.08％，台股（17）日開盤也跳水，一度大跌116點、並摜破半年線，然而逢低搶短買盤湧進，指數於10點半過後由黑翻紅大漲百點、至16,500點之上，指數強拉280點。