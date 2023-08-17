政策偏多態度明顯，昨日台股大跌，代表政府基金、官股銀行動向的八大官股，買超36.11億元，累計呈現連7日買超，累計連7日買超210億元，與投信共同扮演台股最大護盤手。台股今天有特定買盤拉抬，市場揣測政策作多買盤機率高
據統計，八大官股券商近7個交易日買超金額前十高股為：台積電、川湖、瑞昱、技嘉、聯電、聯詠、奇鋐、聯發科、中鋼等，除了聯電及中鋼之外，幾乎都AI股的天下。
其中，台積電買超近38億元最多，川湖、瑞昱、鴻海、技嘉等也買超7.5億～8億元之間，其他都在5億～6億元以上。
受到市場解讀美國今年可能再升息的衝擊，美股四大指數16日全盤皆墨，代表科技股的那指及費半各大跌1.15％及2.08％，台股（17）日開盤也跳水，一度大跌116點、並摜破半年線，然而逢低搶短買盤湧進，指數於10點半過後由黑翻紅大漲百點、至16,500點之上，指數強拉280點。
政策偏多態度明顯，昨日台股大跌，代表政府基金、官股銀行動向的八大官股，買超36.11億元，累計呈現連7日買超，累計連7日買超210億元，與投信共同扮演台股最大護盤手。台股今天有特定買盤拉抬，市場揣測政策作多買盤機率高
據統計，八大官股券商近7個交易日買超金額前十高股為：台積電、川湖、瑞昱、技嘉、聯電、聯詠、奇鋐、聯發科、中鋼等，除了聯電及中鋼之外，幾乎都AI股的天下。
其中，台積電買超近38億元最多，川湖、瑞昱、鴻海、技嘉等也買超7.5億～8億元之間，其他都在5億～6億元以上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。