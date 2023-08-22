美股主要指數21日多數收高，尤其輝達股價狂飆逾8%，引領科技股強勢走高。台股早盤表現強勢，約上漲150點來到16535.07點。

台積電ADR勁揚1.6%，台股現貨方面台積電上漲7元至544元，聯電漲1%收復44元大關。AI股全面大漲，緯創、廣達、英業達漲逾3%，神達漲幅逼近2%。

道瓊工業指數下跌36.97點，跌幅0.11%；標準普爾500指數上漲30.06點，漲幅0.69%；那斯達克指數上揚206.81點，漲幅1.56%；費城半導體指數上漲98.01點，漲幅2.83%。