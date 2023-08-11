廣達為美國《財星雜誌》全球 500 大公司之一，也是全球筆記型電腦專業研發設計製造的領導廠商，近期更將業務觸角延伸到雲端運算、汽車電子、智慧醫療、物聯網及人工智慧應用等市場，在AI伺服器蓬勃發展及電動車革命浪潮的產業趨勢下，扮演著關鍵角色。本案資金主要將用於充實中期營運週轉金與償還既有金融負債，協助廣達蓄積長期成長動能，帶動電子科技產業的升級發展。

廣達表示，秉持「以科技創新福利人群」企業願景，廣達時刻關注「以人為本」的價值創新，不斷精進核心技術能力，開發各式「Tools for SMART X」的智能工具，提供使用者人性化的智慧解決方案。面對襲捲而來的AI浪潮，廣達也在智慧製造、智慧移動、智慧醫療等應用領域積極投入研發，並與各界翹楚緊密合作，加速實現「AI-as-a-Service」的具體應用。目前，廣達所參與的各項科技創新正潛移默化改變各行各業的風貌，未來也期望藉由AI所引領的產業變革，帶來更多創新應用與潛在商機。

北富銀長期耕耘聯貸市場，熟悉產業發展趨勢與脈動，致力以金融支援產業，提供多重資金管道之整體金融支援，創造銀行與企業的雙贏，獲得《富士比》雜誌「2023世界最佳銀行」、《財資》雜誌「2023最佳聯貸案」等多項國際殊榮。未來，北富銀會持續發揮金融職能，以專業豐富的聯貸實務經驗，成為企業最佳金融後盾。