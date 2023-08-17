各大類股方面，電機、電器電纜、航運、化工等傳產股相對強勁，電子股中以資服、電子周邊及電子零組件類股為多頭重心，類股漲幅都超過1％。成交金額今天測試半年線後，吸引逢低買盤介入，量能回到8月初的大量，呈現量價齊揚走勢。

技術面觀察，今天測試半年線後獲得支撐，日KD低檔交叉向上，並站上5日均線，有機會進入短多循環。不過，5日、10日、20日均線下彎，20日線將穿破60日線，空方壓力尚未化解。此外，這波下跌1200點，反彈1/2位置在16900點附近，剛好也在20日、60日線位置，往上彈升都是層層壓力，還需要更多的時間及動能來消化解套賣壓，否則反彈還是應該減碼應對。

在美國AI股持續創高後，帶動台股今年上半年AI相關個股瘋漲，但盤面籌碼混亂有待沈澱，不諱言今年下半年的市場主流依然是AI供應鏈，有部分個股已經提前表態，表現領先大盤，逢回可擇優布局；另外，蘋果手機即將發表iPhone 15，目前已經進入備貨階段，可關注蘋果供應鏈的表現；此外，車用電子、面板景氣反轉向上族群，也是可留意標的。