該公司未披露這項交易的財務相關細節。

OpenAI表示，整個Global Illumination團隊已經加入OpenAI，將致力於開發我們包括ChatGPT在內的核心產品。

AI數位設計新創公司Global Illumination總部位於紐約，由曾在Meta Platforms旗下Instagram任職的Thomas Dimson、Taylor Gordon和Joey Flynn於2021年創立。該公司最近正全力投入與線上遊戲製作有關的開源技術。

OpenAI以生成式AI聊天機器人ChatGPT打響知名度，並獲得微軟等大金主青睞，但迄今仍然處於虧損狀態，甚至有媒體報導OpenAI每天光是維持ChatGPT服務就要投入70萬美元，未來如果無法吸引更多資金挹注，明年底就可能面臨破產命運。報導並指出，競爭對手瓜分市場和GPU供不應求，也使OpenAI營運面臨挑戰。