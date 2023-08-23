作為Autodesk在台灣地區的加值代理商，聯強自2017年起即攜手合作，配合Autodesk的軟體平台與專注垂直產業深耕的策略轉型，積極投注資源成立銷售技術支援團隊，協助經銷夥伴提升產品導入能力，帶動業績屢創新高。

Autodesk作為全球領先的設計與製造方案提供商，憑藉其在智慧製造和建築工程行業的完整優秀解決方案而聞名。Autodesk將這兩個行業的軟體產品數據流串聯，實現了兩個領域的數據整合和連接。這一創新舉措為建築、設備、數位化工廠供應商以及相關廠商在設計效率和質量、輸出BIM模型、模型協同和設計評審等方面帶來了巨大的提升空間。

進入2023年，聯強國際推動的重要產銷政策，包括全力發展MSP營運服務平台，針對半導體事業、商用業務、零售業務、雲服務業務等領域，發展相對應的數位平台，擴大原廠、客戶、協力廠商和跨領域夥伴的參與。同時，聯強將進一步運用AI智能工具輔助業務經營決策，提高效率和準確性。考慮到後疫情時代的挑戰，聯強也將引進相關應用領域的軟硬體產品，持續推動數位化轉型。