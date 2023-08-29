信音企業8月10日董事會通過擬以不超過新台幣6.6億元金額進行泰碩股權投資，預定完成日程為自董事會通過之後至112年8月31日前，泰碩於8月24日公告董事長余清松因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任，28日跟著公告法人董事隆昕實業代表人余柏昕變更代表人，改由信音企業公司副董事長兼總經理彭朋煌出任，正式完成入股。

若依信音公布預定投資金額為準，再以市價概推，信音約當拿下泰碩12%～14%持股，有望成為泰碩單一最大股東。

信音主要產品為應用於新能源、消費型電子、車用電子、NB等連接器，現有客戶包括：電子五哥、HP、亞馬遜、DELL等，泰碩產品涵蓋導熱元件、散熱模組、連接器、讀卡器及NFC模組等，信音財務長胡瑞珍在日前表示，入股泰碩最大綜效在客戶，公司現有客戶除連接器產品需求，也有散熱產品需求，入股泰碩後，信音就可以提供兩款產品，滿足客戶的需求，此外，泰碩在新能源車佈局已久，手上握有大客戶比亞迪，對已跨入車用、但只專注生產TYPE C的信音來說，不僅增加一個出海口，亦增加與新能源車市場接軌機會。