以耀登目前三大產品線中，消費性天線2023年下半年仍為一大成長動能，市占率也將持續提升，且本季因越南廠的產能加入後，出貨將更進一步拉升；在工控領域方面，耀登將持續密切關注市場動態，並根據市況調整策略；設備部分，耀登在量測的設備訂單交期仍為一年以上。

耀登在毫米波產品上，耀登已經以專案形式出貨給美國電信商客戶，且由於電信商對於頻段的產品需求是一致的，耀登後續也可望因此打入其他電信商客戶。在不同頻段產品開發上，耀登在28G產品已開發完成，目前正在與客戶洽談合作事宜，39G產品也已成立專案進行開發，主要針對美國客戶，預計第4季可望開發完成出貨。耀登預計明年毫米波的專案數量將明顯增加，在毫米波產品的營收將快速成長下，整體營收佔比可望來到高個位數百分比。

在低軌衛星領域上，耀登主要耕耘歐洲市場，營收占比仍小，目前正積極與衛星電信商的基頻板Satellite Subscriber Module(SSM)進行整合測試，並計劃在今年第四季度於實際場域進行驗證，為客戶提供更為可靠的解決方案，同時也為耀登在低軌衛星領域的發展帶來新的動能。