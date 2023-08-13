摩根士丹利證券調查發現，PC需求終於不再進一步惡化，見到穩定跡象，庫存水位變得更為健康，判斷產業最差谷底時期已過，2024年起將持續復甦，日前升評華碩至「優於大盤」，推測合理股價拉上475元，與瑞銀賦予的550元相呼應。

華碩近期接連收穫內外資升評，瑞銀證券7月底升評「買進」時，才剛喊出550元新天價，凱基投顧、摩根士丹利旋即連袂升評，強調人工智慧（AI）伺服器為新營收動能，且以2024年每股稅後純益（EPS）預估值為基準，華碩股價才處在12.8倍本益比位置，比起多數伺服器ODM業者交易在19～22倍，評價明顯偏低。

大摩升評華碩，理由有三：首先，華碩積極處理庫存，存貨水位愈來愈健康；其次，華碩推出首款電競掌機ROG Ally，市場反應不錯；再者，華碩增聘新員工、推出AI伺服器，顯示在發展伺服器業務上是「來真的」。

大摩認為，華碩基本面正在好轉中，下半年進一步提升獲利表現。美系外資估算，華碩2023年EPS為15.44元，即為近年谷底，2024年將跳增逾倍，回溫至31.7元，2025年再成長1成以上、進步至35.43元。

凱基投顧提出，隨庫存問題緩解、PC需求觸底反彈，加上PC與顯卡、主機板等零組件進入旺季，預估華碩第三季品牌營收將季增9％；受惠下半年營收復甦，預估營業利益率將回升至3.5％～4.2％。另一方面，華碩多年來持續提升業務多樣性，近期推出搭載八顆輝達H100 GPU的AI伺服器，將自年底開始出貨，並於2024年帶來更多營收貢獻。