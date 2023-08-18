電子權指股今普遍無力，台積電(2330)開低震盪、終場收跌0.92%，報在539元，為今日最低點；聯電(2303)相對穩盤，終場收漲0.46%，但並未站穩5日線；聯發科(2454)收在平盤位置674元；鴻海(2317)收跌0.47%、報在106元。

AI族群今逢調節壓力，10點過後多檔跌幅開始擴大，指標股廣達(2382)下跌6%、終場報在256元，緯創(3231)盤中一度驚見跌停，終場則收跌6.5%，仁寶(2325)重挫6%，技嘉(2376)收跌5.76%，英業達(2356)則下跌4.2%。半導體AI相關股，世芯-KY(3661)收在平盤、相對抗跌，創意(3443)收跌1.47%。

今傳產股成為資金避風港，航運股逆勢挺住，貨櫃三雄中有萬海(2615)大漲5.4%，陽明(2609)收漲逾3%，長榮(2603)則收漲約0.9%；散裝航運今百花齊放，裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)漲停作收，台航(2617)、慧洋-KY(2637)均收漲逾8%。

除航運股外，塑化股今日同樣表現不差，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)全數收漲，二線塑化股中華夏(1305)、亞聚(1308)漲幅落在1.5%~2%，國喬(1312)，中石化(1314)、聯成(1313)等也均收漲。

分析師表示，目前對市場對於大陸經濟疑慮尚在，還需留意後續中概及金融股之影響，盤面上依舊以AI及部分電子類股為關鍵指標。類股上短線操作難度提升，先前之強勢族群以逢低承接為主，既有部位嚴設停利停損。

下週市場聚焦企業財報，市場預估第二季美國企業獲利年減少6.8%，之後逐季走揚，由於輝達即將在下周公布財報，屆時也將攸關AI個股表現。經濟數據上，下周將陸續公佈台灣外銷接單。目前全球解封後，預期全球外貿與製造業部門因庫存持續去化，不利台灣接單表現。