「研華產業夥伴峰會」17日登場，以智慧工廠、智慧設備、嵌入式邊緣運算與新興產業應用、智慧醫療、智慧交通與物流、智慧零售以及iEMS智慧能源管理與節能、IoTMart全球物聯網跨境電商等8大主題，與台灣上千家合作夥伴交流。

今年為研華成立40周年，劉克振表示，公司不忘初心，持續耕耘工業自動化，未來更將聚焦在AI+IoT+Edge Computing發展，並擴大與微軟Open AI合作，深入各應用領域上，將雲、端與AI形成密不可分的三位一體。

劉克振說，研華期望能以林口共創園區落成，持續推廣並邀請產業生態鏈上下游夥伴群聚於此，一同為台灣AIoT產業努力。研華林口AIoT智能共創園區第一期2014年完工，作為嵌入式物聯網平台事業群總部；第二期工程2016年完工，成為研華總部製造中心，近年陸續將台灣製造量能整合；最後一期工程則預定今年完成，將定位為服務物聯網事業群總部。

對於近期營運情況，研華綜合經營管理總經理陳清熙指出，中國市場8月出貨金額預料將高於7月，第3季可望擺脫谷底，而公司有些生意從產品洽談到樣品認證可能需要9個月到1年時間，目前沒看到很多急單。