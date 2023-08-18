隨著智慧大數據時代的飛速到來，大數據的統計分析、挖掘及人工智慧技術在全球範圍內展現出前所未有的重要地位。為了促進國內外數據挖掘與應用統計領域的深入交流與合作，2023年（第十五屆）國際數據挖掘與應用統計研究會年會於2023年8月9日至12日在美麗的四川省成都市成都資訊工程大學統計學院隆重召開。

此次年會得到了全球眾多知名學術機構的鼎力支援，主辦單位包括中國商業統計學會資料科學與商業智慧分會、廈門大學、台灣輔仁大學、美國耶魯大學生物統計系、成都資訊工程大學等。承辦單位則有成都資訊工程大學統計學院、中國政府統計研究中心、廈門大學數據挖掘研究中心、廈門市統計學會等。

會議主題聚焦：「基於中國式現代化的資料科學與統計理論及應用研究」，彙聚了全球數據挖掘與應用統計領域的頂尖學者和專家，共同探討了這一富有前瞻性的主題。會議的成功舉辦，不僅推動了學術界對資料科學與統計理論的深入研究，還促進了國際間的學術交流與合作。

台灣輔仁大學在江漢聲校長的指派下，由謝邦昌副校長發表了主題報告「AI到生成式AI對資料分析的影響及其發展趨勢」，引發了與會學者的熱烈迴響及共鳴。此次報告不僅揭示了兩岸及國際在未來AI的發展及創新突破上並肩合作一同發展的趨勢，更是展示了人工智慧與資料科學的未來方向。

通過精心組織的分組報告和自由交流等多種形式的學術活動，參會者共同探討了數據挖掘技術的最新進展、應用統計的前沿理論以及大數據時代下的挑戰與機遇。此外，會議還為青年學者提供了與業界領袖互動交流的平臺，激發了他們的學術興趣和創新激情。

會議的成功舉辦，進一步展示了中國大陸在國際資料科學與統計領域的進步及多元發展，彰顯了中國大陸學者在推動全球科學技術進步方面的積極作用。同時，也為促進全球範圍內的科學研究與產業合作提供了新的契機。

此次年會不僅是一個學術盛會，更是一個促進國際合作與交流的重要平臺。它也是人工智慧及數據挖掘與統計科學界的一次盛事，共同見證了資料科學與統計理論在中國大陸與兩岸華人及全球的飛速發展。