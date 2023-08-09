華航第二季營收471.93億元，年增28.05%，歸屬母公司淨利32.94億元，每股稅後盈餘0.55元；累計上半年營收898.85億元、年增21.33％，營業淨利65.93億元、稅後淨利48.61億元，歸屬母公司淨利46億元，每股稅後盈餘為0.77元，相較去年同期增加0.19元。

受惠疫情淡化，旅客信心恢復，帶動客運大幅成長，華航因應旅遊復甦及轉機需求，持續增班布局，去年底開始平均每兩個月開航或復航約3條航線。

展望下半年，華航預期客運復甦力道將更為顯著，整體客運班次數將達疫前八成，歐洲、北美、大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，且獨家開航台北直飛布拉格航線，在暑期旺季挹注客運航線營收；區域航線則增加班次密集度，8月26日起新闢高雄-首爾金浦，9月18日開航台北-熊本，衝刺營運成長。

在客貨並進策略下，華航持續彈性布局貨運航網，爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，掌握貨運成長契機。