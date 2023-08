中華航空響應天合聯盟 SkyTeam 第二屆永續飛行挑戰 ( The Sustainable Flight Challenge TSFC ),於 5 月 22 日以 CI753/CI754 台北往返新加坡航班作為永續示範航班,成功減少高達約 150 公噸碳排放量,相當於造林 375 座籃球場,較去年績效成長 15 倍,傑出表現深獲天合聯盟肯定,勇奪「最佳機上用品供應鏈獎 ( Best Inflight Supply Chain )」及「最佳應用創新獎 ( Best Adopted Solution )」雙項殊榮。

天合聯盟SkyTeam 永續飛行挑戰以運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽,本月 3 日公布得獎名單,華航與全球 22 家航空公司 72 個航班共同角逐,最終脫穎而出入圍五項獎項,獲頒「最佳機上用品供應鏈獎」及「最佳應用創新獎」,優異成績傲視盟航,並將競逐決選大獎。

華航在機上服務用品項目中,攜手供應鏈夥伴通力合作,考量產品生命週期碳排放,試行減塑精進產品,將日常的寶特瓶及咖啡渣回收再利用,製成環保織品、環保餐具等,突顯華航從地面、空中服務到回收用品,全方位落實永續作為,是拿下「最佳機上用品供應鏈獎」的關鍵。

同時華航積極發想創新點子,例如推廣旅客使用華航雲端書坊,不僅上百種刊物無限下載「吃到飽」,更能進一步減少裝載及降低碳排放,深具永續發展潛力,獲得聯盟高度肯定,並納入推廣各航採用方案,因而獲選「最佳應用創新獎」。

華航於本屆永續示範航班獨創三大驚喜亮點,包括首家國籍業者宣示添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels SAF ) 載客飛行;全艙等供應米其林綠星「陽明春天」低碳蔬食餐點,全機超過半數旅客預選享用,是一般航班預訂人數的 10 倍之多,甚至有旅客在了解永續示範航班的意義後,現場主動加入響應行列,造成機上蔬食餐點供不應求的空前盛況;華航也結合「環保旅程 (ECO Travel)」,為全班機客貨運進行碳中和,落實淨零碳飛行。華航積極落實百項環保與減碳作為,發揮永續價值最大化,成功實踐減碳總額高達約 150 公噸,相較去年績效成長 15 倍,成效斐然。

華航推動永續發展成果備受國際肯定,是台灣唯一且連續七年入選DJSI的運輸業者,名列全球航空產業第一名;並自 2017 年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎、連續兩年晉升入選銀獎,今年更再攀高峰,勇奪2023 年永續年鑑前 1% 最高殊榮。