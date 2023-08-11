除了日月潭雲品溫泉酒店營運力拚維持高檔，疫情期間住房業務受創甚鉅的台北君品酒店，隨著國際旅客幾乎回籠，今年可望恢復疫前水準，配合旗下「君品Collection」委託經營案據點持續拓展、明年獲利挹注可望倍增，雲品對今年營運回升樂觀看待。

日月潭雲品溫泉酒店今年開幕將邁入15周年，近年來陸續進行三度大型裝修，包括2019年尊榮樓層客房改裝、2020年經典客房及宴會廳改裝，以及此次的大廳及公共設施改裝，目前客房數自211間降至206間。

日月潭雲品溫泉酒店今日舉行重新開幕記者會，母公司雲朗觀光集團執行長張安平表示，大自然創造並孕育生命，中間也會回收在創造新生命，過程要不斷循環，而不把大自然弄壞。此次裝修導入歐美盛行的「親生命設計」，希望看到未來人與大自然能更和諧。

日月潭雲品溫泉酒店透過打造全新旅宿空間推廣生態永續旅遊，雲朗觀光集團董事長辜懷如指出，希望藉此能看到山與水的共存，動物及植物的共生，東方與西方文化的共榮，以及文明與人類思想、科技間的倚賴與相互尊重。

據觀光局統計，日月潭雲品溫泉酒店2022年平均住房率自50.68％升至61.02％，平均房價自1萬2675元升至1萬4563元，客房平均收益（RevPAR）8886元、年增達38.34％。2023年首季平均住房率53.65％，但平均房價提升至1萬5587元。

雲品董事長盛治仁表示，國旅客群占日月潭雲品達8成，隨著出國旅遊報復性復甦，國旅市場熱度不若過去暢旺，今年營運展望相對保守，目前平日住房率約維持5成、假日7～8成，目標能維持去年高檔水準，散客與團客占比估75％比25％，較往年80％比20％略有變動。