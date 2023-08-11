疫後出國旅遊爆發，但也面臨國旅降溫，雲品董事長盛治仁今天表示，目前雲品日月潭平日住房率大約維持5成，假日7到8成，國境解封之後，台灣人出國踴躍，今年相對保守，能持平去年水準就算是不錯的表現；去年平均房價新台幣1萬4563元，平均住房率61.02％，今年首季有春節連假挹注，首季房價1萬5587元，住房率53％，團客比重有上升。

迎接疫後旅遊需求，雲品旗下位於日月潭的雲品溫泉酒店近期斥資約新台幣億元、歷時5個月完成裝修工程，更全新打造行政酒廊「雲水」，母公司雲朗觀光集團執行長張安平今天也宣布，導入歐美盛行的「親生命設計」，主軸打造永續旅遊。

盛治仁表示，雲品在2018年時就「勇敢」換掉所有房間內的瓶裝礦泉水，原本一年要買33萬瓶的瓶裝水，現在只剩1萬瓶，「對內溝通很多工作，對外則要面對很多客人的抱怨」，更別說成本其實逆勢增加，應證「做環保不方便，也不便宜」。

盛治仁說，這僅是一家飯店的貢獻，如果台灣幾千家飯店都願意往這個方向做，相信能幫助地球減塑。且雲品目前不提供一次性備品，進行永續餐廳認證與碳盤查等，還有提供旅客「負碳排」住房加購，多花47元可落實減少旅宿所增加的碳排放，去年底推出至今有約15％的旅客購買。

除了力行永續，雲品今年在國內的委託經營案也持續擴大，目前已簽約11處委託經營案，已有7案在營運中，4案正籌備中。先前公告透過子公司取得義大利不動產，已與佛羅倫斯市政府的「封閉式房地產投資基金」完成簽約，若是進展順利，將會是雲品在歐洲的第一個據點。