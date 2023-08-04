展望後市，雲品積極推展多角化營運模式，啟動海外不動產開發布局，並持續拓展委託經營據點與「君品Collection」合作品牌，隨著新據點陸續開出，雲品透過據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，盼挹注動能帶動毛利率及營益率提升。

雲品2023年第二季合併營收4.82億元，季減22.54％、年增43.23％，稅後淨利0.36億元，雖季減56.25％、但較去年同期虧損0.31億元大幅轉盈，雙創同期次高，每股盈餘0.35元。毛利率27.02％、營益率5.99％，雖較首季旺季降溫，仍雙創近4年同期高。

累計雲品上半年合併營收11.05億元、年增達25.43％，創同期次高。毛利率自25.43％升至31.41％，營業利益1.34億元、年增近1.54倍，營益率升至12.14％，分創同期第三高及近4年同期高。稅後淨利1.19億元、年增達2.3倍，改寫同期新高，每股盈餘1.2元。

雲品表示，第二季營運主要受惠國境解封國際旅遊復甦，帶動台北君品酒店住房業務持續復甦。在國際旅客回流之際，國旅也維持穩定基本盤，配合企業工商活動、婚禮宴會市場顯著回溫，有效挹注營收與淨利表現。

展望後市，雲品將透過穩健拓展住房業務、開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，帶動都會型商務及頂級度假酒店、館外餐飲、委託經營管理事業等核心業務穩健成長。而日月潭雲品第二季進行的大型裝修工程已全數完工，將提供頂級且具環保生態意識的永續旅行。

雲品持續拓展委託經營管理業務，目前共有星級酒店、宴會暨餐飲事業、頂級民宿、永續園區、豪宅銷售延伸服務等五大類型，迄今已有7處營運，4處籌備中據點亦將在1～2年內陸續投入營運，可望持續推升營運成長動能。