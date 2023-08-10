因應旅遊復甦及轉機需求，華航持續增班布局，去年底開始平均每兩個月開航或復航約3條航線。今年第2季客運收入較上季成長25％，各區旅客皆有明顯增幅，上半年客運收入亦較去年同期大幅增加1,351％，顯示旅運市場轉強。在航空燃油較去年同期大幅下滑，對整體經營帶來正面助益。

展望下半年，華航積極滿足疫後快速增長的旅運需求，預期客運復甦力道更為顯著，整體客運班次數將達疫前8成，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，且獨家開航台北直飛布拉格航線，在暑期旺季挹注客運航線營收；區域航線則增加班次密集度，8月26日起新闢高雄-首爾金浦，9月18日開航台北-熊本，衝刺營運成長。在客貨並進策略下，也持續彈性布局調整貨運航網，積極爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，掌握貨運成長契機。