洛碁去年底法說時預期，今年第二季營運有望恢復疫前水準、且有機會轉盈，實際表現符合法說預期。今（10）日股價勁揚5.83％至39.95元，為2個月高點。

洛碁董事會通過2023年上半年財報，合併營收4.34億元、年增達80.47％，營業利益0.18億元，本業顯著轉虧為盈，毛利率、營益率回升至20.58％、4.24％。雖然稅後虧損949萬元，但虧損年減達92.79％，均創2019年以來近4年最佳，每股虧損0.43元。

以此推算，洛碁第二季合併營收2.38億元，季增21.48％、年增近1.12倍，營業利益0.23億元，終止連13季虧損，毛利率、營益率回升至25.86％、10.02％。稅後淨利1013.8萬元、每股盈餘0.46元，同步終止連13季虧損，全數創2019年第四季疫前近3年半高點。

洛碁創立於2007年，2015年借殼光電股冠華上櫃，2017年獲日本旅遊集團H.I.S認購私募取得51％股權、成為最大股東，2019年時在台北擴張達20間分館。2020年起受新冠肺炎疫情爆發、邊境管制衝擊，目前據點減少至15間分館。

洛碁發言人崔潔民去年底法說時指出，國境開放後來台人次復甦，去年第四季訂房狀況緩步復甦。由於初期單周入境人次仍有上限，且各國航空運能未完全恢復，預期需要半年過渡期，預期今年第二季營運有望恢復疫前水準、且有機會轉盈，實際表現符合法說預期。

洛碁董事會去年決議辦理減資8.77億元彌補累計虧損，減資幅度達80％，經股東臨時會通過後於去年底完成，實收資本額自10.97億元降至2.19億元，減資幅度達80％。崔潔民表示，未來不排除引進策略性投資人。

展望後市，洛碁將透過強化國旅、透過H.I.S資源爭取國際旅客、透過電子控管降低空房率、整合關聯企業拓展全球市場等4大策略，初期以恢復疫前營運水準為目標，客群則鎖定東南亞及韓國旅客，未來也會考慮重啟據點擴張。