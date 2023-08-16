該央行貨幣政策委員會周三宣布官方現金利率（OCR）維持不變，仍為5.5%，此決議符合市場普遍預期。惟其最新發布的預測顯示，從今年第四季到2024年第四季平均OCR略為提高，意味著該央行可能再次升息。

紐西蘭央行在政策聲明中表示，貨幣政策委員會一致認為在可預見的未來，OCR需要保持在具限制性的水準，以確保消費物價年通膨率回落到介於1%～3%的目標區間。短期內，經濟活動和通膨指標放緩程度不如預期的風險仍然存在。

在央行發布聲明後，紐西蘭元由跌轉升。

紐西蘭央行總裁Adrian Orr將在當地時間下午3點舉行記者會。

根據該央行最新的經濟與利率預測，決策官員預期OCR將在2024年中升至5.59%到頂，到2024年底跌回5.5%，並在2025年進一步下跌。此前該央行預期可能從2024年第三季開始降息。

決策官員預期到2023年第三季通膨率將跌破3%，紐西蘭經濟可望在今年第二季走出衰退，但預料將在第三和第四季再次陷入萎縮。