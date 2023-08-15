瓊斯盃中華藍球星劉錚，15日在於伊朗隊一戰攻下個人本屆參賽至今單場最高14分，並有8籃板、4抄截、2阻攻，展現老大哥的氣魄。

本屆瓊斯盃前兩戰對菲律賓、日本，劉錚都出賽超過20分鐘，但僅各獲3分、5分，當時總教練桑茂森表示劉錚因為腳踝有點傷勢，會影響跳投的動作，導致進攻無法完美發揮，15日以14分火力在進攻端作出回應的劉錚賽後說：「腳傷目前持續恢復中，教頭桑哥也保護我、控制我的出賽時間，是我跟桑哥說我可以打，比賽中看到隊友能提供火力支援，相信對後面比賽有幫助，自己也不用專注進攻，可以透過更多方式幫助團隊。」

劉錚並說：「自己狀態還沒到非常好，就每場去抓感覺，瓊斯盃後面4場比賽對手高度越來越高、經驗越來越好，我們不能像對伊朗第3節這樣處理比賽，要再做更好。」

中華藍15日80比63擊敗伊朗隊後，帶著4連勝進入休兵日，面對瓊斯盃還有4場硬仗，桑茂森表示：「這4天下來球員很棒，不管是教練團提醒或球員之間提醒，4天過程中我們解決很多問題，未來4天還有硬仗，先了解對手狀態、打法，目前仍會以杭州亞運備戰為主、球員健康優先，但球員們上球場都是全力以赴，比賽中劉錚認真拚搏摔倒我們也會緊張。」