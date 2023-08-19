最近因為分別跟PLG攻城獅、T1台新簽約引發爭議的林秉聖，19日在IG貼文公開道歉，更強調自己跟攻城獅只是簽下委任合約書，並未同一般正式合約載明確切起迄日期，而且並非如同攻城獅所說的他自己主動接觸，而是攻城獅派人跟他洽談，他同時說明自己沒有去打大陸NBL，主因是自己被瓊斯盃中華白徵召，才會委託當時擔任T1長官的前輩處理。

以下是林秉聖IG貼文，「我想先在此跟各球團、球迷、以及關心籃球的各位，因為我近期造成的紛擾道歉。

我確實在上份合約屆滿前即與攻城獅球團接洽我在此跟中信特攻球團、攻城獅球團、台新球團、PLG聯盟、T1聯盟以及籃協道歉。

與攻城獅的接觸，並非如攻城獅球團所述是我本人主動。實際上是攻城獅球團透過他人來與我洽談。在今年5月底，攻城獅球團代表人到台北找我簽約，當下時間倉促，我未詳細審閱，在我思慮欠周的情況下簽下委任合約書。

也因該份合約並未同一般正式合約載明確切起迄日期，因此我認為還保有後續繼續討論的空間，但是我還是會坦然面對我應該要負的責任。

在這份委任合約書尚未生效時，我覺得台新球團對於國內外規劃跟發展方向更適合我，為避免影響攻城獅新賽季排兵布陣，早已多次向攻城獅球團表達無加入球團意願。但日前攻城獅球團依然以官宣方式，在社群媒體發布我加入球團，我感到震驚。為明確表達本人立場及意向，得知攻城獅官宣後，我即正式發函與攻城獅終止委任合約。

至於NBL的合約並非我個人不願履行，而是因為接受中華隊徵召，故拜託時任T1長官的前輩協助處理。

我希望事情能平和、圓滿落幕。願以陳述事實之方式來表達我的立場，近期造成的紛擾與球迷負面的觀感，希望能以本發文予以澄清。對於連日造成的紛擾我深感抱歉，我還是一樣熱愛籃球，也深刻的反省，未來將持續專注在球場上。」