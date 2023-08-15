上半場打下的24分領先勝基，在第3節被追到只剩5分，中華藍挺過伊朗隊追分的危機，80比63沒讓對手翻盤，守住4連勝，和美國隊都是第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽目前唯二不敗球隊，中華藍16日也能好好休兵1天，17日起再繼續後面4場挑戰。

中華藍上半場防守讓伊朗隊投籃命中率不到兩成，前兩節單節得分都是個位數，並在阿提諾挹注11分以及林秉聖中場前壓哨半場大號三分球幫助下，以41比17大幅領先進入中場休息；下半場易籃再戰，伊朗隊彷彿脫胎換骨，以六成命中率單節狂轟29分，在第3節後段追到42比47只剩5分差，不過中華藍在劉錚、阿提諾、阿巴西輪番得分護航下，順利穩住勝果。

阿提諾攻下全場最高的29分、12籃板，阿巴西16分，劉錚14分、8籃板；伊朗隊侯辛（Amir Hossein Yazarloo）17分全隊為高，並抓下7籃板，達利札罕（Ehsan Dalirzahan）11分、6籃板。