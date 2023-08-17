中華藍17日在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽展現全面火力，6人得分達兩位數，其中阿提諾24分最高，終場103比85輕取阿聯，拿下開季5連勝，18日晚上7點將跟3連敗的中華白上演「中華內戰」，「學長」說什麼也不想輸「學弟」。

除了阿提諾，劉錚也拿18分、5助攻與5藍板，賽後提到自己逐漸找回外線火力，更關鍵還是早上自己都去球場投籃，「能夠找回應有手感當然很開心，不過我們今天團隊控制失誤效果不錯，只有12次還算不錯。」

林庭謙17分、8助攻與4籃板，充分扮演好主控角色，唯一美中不足的是出現全隊最多的4失誤，李啟瑋投進4顆三分球、包辦12分，「前幾場手感欠佳，很感謝教練跟隊友持續相信我。」曾祥鈞11分，林秉聖10分。

中華藍更有高達5成的三分命中率（投26中13），總教練桑茂森表示，在平常訓練期間，包含劉錚、李啟瑋、林庭謙等人三分球本來就蠻準的，昨天只是內線先打開，利用轉換機會，才讓中華藍的外線也跟著打開。

不過前幾戰展現強大進攻火力的阿巴西，今天只打4分53秒，就宣告退場接受治療，桑茂森說：「根據防護員所說，阿巴西的臀大肌拉傷了，後面比賽是否還能出賽，要等回飯店後整體了解。」