艾美特-KY第2季營收36.11億元，營業利益1.7億元，稅後淨利同樣也是1.7億元，結束連3季度虧損，每股盈餘1.17元；累計上半年營收54.57億元，毛利率22％，營業利益1.53億元，稅後淨利1.38億元，每股盈餘0.95元，資產負債比率為67.37％。

董事長史瑞斌表示，今年大環境不佳讓公司營運依舊面臨挑戰，內銷部分，大陸市場買氣並未回穩、消費者購買意願保守；外銷方面，因歐美客戶庫存量仍大，業績回升還靜待觀察。不過，東南亞市場相對樂觀，預計成為下半年成長動能，整體今年業務力求穩健但保守看待，公司今年目標提升毛利率，藉由產品結構調整與新品推出，毛利率自去年年底15％開始回升至今年上半年的20％以上，下半年持續優化產品，帶動毛利率進一步提升。

艾美特今年新品開發在原有兩季產品外，增加壓縮機、高單價產品的開發，如個人小型空調，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，建成後分配到36,000平方米，暫以自用及出租為主。今年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租30,000平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，免租期1年預計明年開始認列，每年將挹注收入超過人民幣1100萬元。