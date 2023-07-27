中央氣象局預報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，發布南投縣山區等地區有局部大雨或豪雨。（中央氣象局提供／楊靜茹南投傳真）

松柏崙步道、水社親水自行車道、涵碧步道等實施預警性封閉。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭地區陰天，潭區水社、伊達邵等商圈仍有零星遊客，此為遊客搭船遊玄光寺。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭地區風平浪靜，不過雲量厚實，居民嚴陣以待，希望不是風雨前的寧靜。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仍在中颱杜蘇芮的籠罩範圍，尚未在南投縣帶來明顯降雨，不過中央氣象局擔心颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，27日中午發布南投縣山區有局部大雨或豪雨， 呼籲慎防坍方、土石流及溪水暴漲等。日月潭國家風景區管理處基於遊客安全，日月潭周邊步道實施預警性封閉，呼籲：「日月潭很美，不過自身安全比較重要！」

日月潭風管處指出，颱風暴風圈觸台以來，日月潭地區未有明顯風雨，潭區水社、伊達邵商圈仍有零星遊客，擔心颱風外圍環流，基於遊客安全，松柏崙步道、松柏崙自行車道、水社親水自行車道、涵碧步道、大竹湖、水蛙頭、水社大山、青龍山、薄山脊、後尖山步道、水沙蓮古道步道、車埕-水里自行車道、明潭水庫停車場步道實施預警性封閉。

公路總局建議，用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請民眾如有農產品貨運載送或外出就醫需求盡早規畫下山。