能高越嶺道西段10公里處不僅邊坡崩塌、路基流失，還有倒木阻擋，步道完全無法通行。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

能高越嶺道西段10公里處坍塌，步道完全無法通行，8月7日前暫時封閉進行修繕。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

能高越嶺道西段與天池山莊預計8月7日前暫時封閉，待步道完成搶修後擇期宣布開放。 （南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林管處所轄能高越嶺道西段、天池山莊等，防颱風杜蘇芮25日中午起休園，杜蘇芮過境後，能高越嶺道西段10公里處邊坡嚴重崩塌，路基流失掏空，還有倒木阻擋，步道完全無法通行，步道與天池山莊預計8月7日前暫時封閉，待步道完成搶修後擇期宣布開放。

「能高越嶺道」橫越能高山連接中央山脈兩側的路徑，西起南投縣仁愛鄉屯原登山口，東至花蓮縣秀林鄉，原先是賽德克族遷徙及貿易的社路，全線26.5公里，其中光被八表碑位於15.5公里處，是越嶺道西段與東段的分界點，杜蘇芮颱風雖然沒有登陸台灣，但強大外圍環流為仁愛鄉山區帶來強風豪雨，造成能高越嶺道西段10公里處步道路基嚴重流失。

林務局南投林管處指出，天池山莊管理員30日進行勘查，發現能高越嶺道西段10公里處步道路基嚴重流失，部分路段樹枝、倒木橫陳，經廠商評估步道修繕工期至少要1周，因此8月7日前暫停開放步道及天池山莊，待修繕後再擇期宣布開放，山莊關閉期間已登記繳費住宿的登山隊伍、個人可依規定辦理退費。

南投林管處表示，近期午後強降雨加上杜蘇芮過境帶來豪雨影響，造成山區土質鬆軟，中央氣象局預報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，31日南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，下半周天氣受卡努颱風影響，中南部降雨偏多，呼籲山友暫緩前往，以策安全。