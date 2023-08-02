行政院長陳建仁視察中央災害應變中心卡努颱風工作會報。（王揚傑攝）

陳建仁與台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣首長視訊連線。（王揚傑攝）

陳建仁與台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣首長視訊連線。（王揚傑攝）

卡努颱風逐漸接近台灣北部海域，中央氣象局預計傍晚5時30分發布陸上颱風警報，行政院長陳建仁下午3時至中央災害應變中心，視察卡努颱風第3次工作會報，並與台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙視訊，了解地方整備情況及需求。陳建仁提醒中央和地方盡早做好整備及應變工作，務必堅守崗位、全力以赴，落實各項離災、避災作為。

陳建仁表示，這次颱風剛好碰到暑假，民眾都已安排許多戶外活動，預估外圍環流隨伴西南風會帶來瞬間強風及強降雨，對全台都可能帶來影響，要請新聞傳播處利用新聞跑馬燈、廣播電台及社群媒體等多元訊息管道，提醒民眾在颱風期間，避免前往海邊或山域從事戶外活動，如果已經入山的要趕快勸離，確保民眾安全。

另外，請交通部針對高鐵、台鐵、捷運等軌道設施，還有公路、行車、工地邊坡等加強維護及強風、強雨的監測，並盡早實施管制措施，對受到颱風影響的陸海空運的運輸，要預先做好規畫配套的措施。

陳建仁提到，上次杜蘇芮颱風造成農漁牧業的損失，目前仍在彙整統計資料當中，而卡努颱風外圍環流和伴隨而來的西南風造成的降雨，也會對中南部來帶來衝擊，所以請農業部運用科技勘災，針對農業受損的情況只要符合相關條件，政府要主動補助，且要即時提供協助，秉持從優、從速、從寬的原則來進行。

陳建仁強調，颱風伴隨降雨的影響，會對南部地區的登革熱防疫工作會帶來嚴峻的挑戰，所以請衛福部結合內政部民政體系，請地方政府強化宣導，民眾在颱風前後要落實巡視和傾倒積水，洗刷孳生源，防範病媒蚊孳生。

卡努颱風預計傍晚5時30分發布陸上警報，雙北市、基隆市及宜蘭縣將納入警戒區域，故陳建仁與4縣市的首長視訊連線，了解整備情形及需求，4縣市均表示已做好整備工作，如有需求會向中央請求協助。