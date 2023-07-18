第十五屆兩湖論壇於日前在杭州西湖湖畔盛大舉行。以南投日月潭和杭州西湖作為兩岸交流代表城市，本屆論壇的主題聚焦於「茶香飄兩湖，牽手謀福祉」，探討鄉村振興、體育教育和茶產業發展等議題。並由杭州市市長姚高員攜手南投縣縣長許淑華共同為論壇拉開帷幕。

兩湖論壇啟動儀式。 (圖/旺北周聖浩提供)

杭州市市長姚高原在開幕致詞上表示，論壇以「茶為媒、以茶聯誼、以茶興業、以茶富民」，目的是為促進兩岸文化交流，成就品牌升級，共同推動兩地產業繁榮發展。開幕儀式後，隨即迎來一大喜訊：南投茶葉標識體系正式發佈，並簽署了價值4000萬人民幣的南投茶葉銷售協議。

南投縣縣長許淑華表示，南投縣與杭州市多年來保持著密切的交流與深厚的情誼，雙方始終都秉持著互信、互惠、互利的原則，在貿易及文化發展上都取得了豐碩的成果。今年是疫情後首度恢復實體交流，未來更會持續透過「兩湖論壇」這個交流平臺，全力推動雙方在教育、文化、環保、農業、衛生及觀光旅遊等各個領域的實質交流。

與此同時，杭州市即將舉行第19屆亞運會。論壇當天下午，許淑華縣長即帶領參訪團欣賞了兩岸青年街舞團體的精彩演出，並參觀了拱墅區運河亞運公園體育館。許縣長表示，她一直密切地關注亞運會的消息，也特別留意到台灣有多位選手參與其中。透過亞運會的舉辦，她深切體會到體育文化盛會的重要性，不僅能激發運動的熱潮，也能展現地方旅遊的亮點。

此次論壇成功的舉辦，進一步加深了南投縣和杭州市之間的友好交流與合作，也為兩岸關係的發展注入了新的活力。未來兩地也將持續推動在教育、文化、環保、農業、衛生和觀光旅遊等領域的交流合作，攜手共創更美好的未來。