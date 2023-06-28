「魚池鄉日月村供水改善工程」在伊達邵2處鑿井，分別在7日和16日完工，28日正式送水至德化淨水場。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水庫2021年水位創歷史新低，造成潭邊伊達邵353戶的自來水變「泥巴水」，立委馬文君獲悉向台灣自來水公司爭取新設「魚池鄉日月村供水改善工程」，斥資經費2631萬元在伊達邵兩處深井日前竣工，28日正式送水。馬文君說，每日可增加400噸至600噸供水，保障日月潭伊達邵住戶飲用水品質。

立委馬文君向台灣自來水公司爭取新設「魚池鄉日月村供水改善工程」，台水公司斥資2631萬元在伊達邵鑿井。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水庫2021年水位創歷史新低，造成潭邊伊達邵353戶的自來水變「泥巴水」。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

台灣自來水公司表示，伊達邵地區的飲用水主要抽取日月潭的水淨化，2年前，台灣面臨56年來大旱災，日月潭水位也創下歷史新低，造成伊達邵353戶、約616人停水，延管後抽取的原水泥沙含量多、混濁度高，造成住戶的自來水混濁。

馬文君說，當時接獲伊達邵居民反映，立即到現場會勘，確實打開水龍頭都是泥巴水，根本無法使用，先請台水公司提出枯旱期間緊急應變對策，並爭取「魚池鄉日月村供水改善工程」，台水公司斥資經費2631萬元，在伊達邵地區2處鑿井及管線配置連接工程，分別在7日和16日完工，28日正式送水至德化淨水場。

台水公司指出，伊達邵兩處深井竣工後，未來每日供水增加400公噸至600公噸。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

台水公司指出，日月潭伊達邵當地用水需求，平日平均是600公噸，假日觀光人潮住宿及遊客用水量倍增約1300 公噸，過去由德化淨水場汲取日月潭水庫的原水，和伊達邵國小租井供應200公噸至500公噸，隨著氣候變遷，日月潭旱澇差異日益嚴重，兩處深井竣工後，未來每日供水增加400公噸至600公噸。

馬文君表示，伊達邵兩處深井竣工後，每日提供400公噸至600公噸的供水，提供伊達邵住戶飲用，若假日遊客暴增用水不足部分，可以由德化淨水場汲取日月潭水庫原水補充，讓伊達邵地區的供水更穩定，而且自來水水質不再混濁，保障飲用水品質。