花蓮縣消防局目前有3隻搜救犬Fancy、Hero跟Wilson，其中Fancy跟Hero日前已取得消防署IRO國際評量檢測A級（中級）認證，成為正式搜救犬加入救災行列，將持續朝B級（高級）搜救犬邁進。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局目前有3隻搜救犬Fancy、Hero跟Wilson，其中Fancy跟Hero為大型犬拉布拉多，Wilson則是小型犬傑克羅素。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局強化搜救能力不遺餘力，2年前派員赴消防署訓練中心領回3隻搜救犬Fancy、Hero跟Wilson，經一連串的訓練，Fancy跟Hero已取得消防署IRO國際評量檢測A級（中級）認證，成為正式搜救犬加入救災行列，Fancy更拿到首張報考進階認證的門票，將持續湊足第二張，盼能早日成為B級（高級）搜救犬。

消防局目前有3隻搜救犬，2隻為大型犬拉布拉多，原先是作為緝毒犬培訓，後來轉為搜救犬，1公1母，名字分別為Fancy和Hero，年齡平均2歲，另1隻為小型犬傑克羅素Wilson，由民眾捐贈，年齡約1歲多，公的。

消防局表示，Fancy、Hero先前在消防署舉辦IRO國際評量檢測中，均有達到A級認證門檻210分，成為正式搜救犬，可隨時投入災害現場的搶救行列，為持續精進犬隻能力， 提升整體救災量能，繼續讓他們參加檢測，朝B級搜救犬邁進。

由於A級搜救犬要報考B級測驗需在A級測驗中取得2次240分的成績，還得通過服從跟搜救的門檻，因此，Fancy、Hero日前再度參加測驗，均獲得240分的成績，但只有Fancy一併通過服從與搜救門檻，Hero疑因受測時天氣太熱，未通過服從項目。

消防局說，台灣夏季天氣炎熱，時常伴隨午後雷陣雨，犬隻受測時不僅得忍受極端氣候，且環境吵雜，不時傳有槍聲，牠們必須在不受任何干擾下，聽取馴犬員的指令服從任何項目，執行人命搜救任務，讓馴犬員15分鐘內找到2名待救者，整個測驗過程相當不易。

消防局指出，此次參加測驗的隊伍共有28隊犬隻，分別來自官方及民間單位，其中有2隊通過V級（初級）、6隊通過A級、2隊通過B級評量；Fancy若再取得一次240分以上佳績並通過2項門檻，即能報考B級認證。未來將持續培訓所有犬隻取得B級認證，以利投入救災工作。