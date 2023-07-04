品牌小編昨(3日)在臉書發出聲明，強調並未確認自燃手表為自家品牌所有，承諾得知廠牌後，會第一時間通知消費者，如今卻神隱。(圖／About Time關於時間臉書)

新北土城一名10歲男童，上月30日放學前往補習班途中，手腕上的智慧型手表突然自燃，造成男童2度灼傷，廠商聲明中最後一句「打聽到品牌我們也會第一時間讓您知道，您也會比較安心繼續使用」如今看來甚是諷刺，也氣得網友大罵出來面對。

這起事件發生當下，不少用戶立刻認出手表廠牌，未料廠商不認持續硬拗，小編昨(3日)還在臉書留言聲明「從新聞的照片看不出來是是哪一家手表廠商的產品」，強調過去一周沒有接到有任何客戶反映，目前也在積極打聽消息中，「打聽到品牌我們也會第一時間讓您知道，您也會比較安心繼續使用」。

如今手表品牌確認為「Herowatch」，不少網友湧入書大罵：「說好的第一時間通知呢」、「消保官都證實了，再拗啊」、「一堆人看新聞畫面馬上就知道是Herowatch，就你們廠商不知道」、「所以要如何賠償男童」、「可以全數退貨嗎」、「可憐哪，自家產品還認不出來」、「可以全數退貨嗎」、「不抵制不行」。

更有網友狂酸：「你們電話都打不通，當然沒接到啊」、「打電話永遠沒人接，傳LINE每次都顯示是下班時間，有夠扯」、「LINE客服、FB訊息都是機器人，打公司電話又無人接聽，會不會太消極了」。

手表品牌遭消保官公布後，目前廠商並未針對事件做出回應。