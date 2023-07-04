澎湖某家私廚日前被爆消費糾紛，有民眾表示12名大人、10名小孩吃海鮮花了4萬1千元，餐點卻根本不符價值，老闆則強調真材實料價格公道。沒想到近日該店竟和男星高捷起衝突，原來私廚老闆PO出合照時狂為自家店打廣告，不甩高捷多次警告，直到高捷PO出已和律師聯繫的聲明後，老闆才終於刪照，不過同時也PO出類似聲明稿疑似嘲諷高捷，貼文曝光後引發熱議。

澎湖私廚老闆日前在個人臉書PO出自己和高捷的合照，並在內文為自家私廚大打廣告，高捷因此留言，「老弟，合照是讓你留念，不是讓你拿來廣告，卡尊重咧⋯請移除，若由經紀公司依法處理，到時就不太好看了⋯請自重」，連經紀人也留言提醒，沒想到老闆卻沒有任何動作。直到高捷發表侵犯肖像權、已和律師聯繫的聲明，老闆才終於刪照。

不過老闆刪除合照後，先是反嗆「我是針對戲，我有講到他的名字嗎，他只是個演員而已，不需要小題大作」、「他要接地氣也沒接到，我只能坦白這樣講啦」，又發表疑似嘲諷高捷的聲明：

「近日有民眾非經本人同意，利用與本人合照作為商業廣告行為，誤導大眾販售之商品或提供之服務與本人有關聯，此舉已嚴重侵犯本人肖像權，本人已與律師聯繫，研擬法律追訴。

所有和演員-葉XX的業務合作，皆經由正式管道及葉XX官方Facebook粉專和IG發布，其餘濫用及冒用之事皆與葉XX本人無關！

以上聲明公告，請社會大眾不要遭違法行為受騙誤導，也希望之後和大家的合照，都是彼此相遇的美好回憶，不會再拿來惡意濫用。平安，澎湖風調雨順，國泰民安。」

對此，許多網友紛紛回應，「第一次看到自己把對別人做的侵權行為，拿來發成自己聲明的欸！笑死！你是不是以為自己很幽默？」、「幾歲的人了，做錯事還玩這齣，我看你是真的不懂怎麼做生意」。