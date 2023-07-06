澎湖今晚傳出今年首例潛水捕撈海膽溺斃意外！白沙鄉通樑村一鄭姓漁民，今天下午獨駕自用小艇出海潛水撈捕海膽時，不幸發生溺斃意外，因為許久未歸，只見到船不見人，因此報案搜尋，經民間5艘漁船及消防、海巡等出動24車48人及海巡艇1艦艇次協尋後，在晚間近10時許終發現人，但已明顯死亡。

澎湖縣政府消防局於今（6）日晚間7時32分受理死者親友報案指稱，鄭姓死者（62歲）下午4時許，駕駛「休閒漁政0146」自用小船，從白沙通樑漁港出海潛水採捕馬糞海膽，但後來發現死者船隻錨錠於距通樑碼頭約200公尺處海域，卻遲不見人上船，恐已遇不測。

消防局獲報後，立即派遣第二大隊及白沙分隊消防車、救護車及救生艇共3車1艇8人前往搜救，現場由副大隊長蔡順孝指揮；另同時通知第十三巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救。

由於適逢退潮，警消無法進行救生艇吊掛作業，遂商請民間舢舨前往事發海域；另現場亦有民間船隻主動加入，共計5艘船隻於事發海域搜尋。包括消防局、岸巡等亦漏夜通力搜救，終在晚間9時56分回報，由鳥○○2號漁船上外籍船員，在事發海域附近發現失聯的鄭姓漁民大體浮沈，身上穿著防寒衣，蛙鞋也還穿在腳下，隨即拉起載返通樑村碼頭（西港）並實施CPR。

但鄭姓漁民經評估已無生命徵象且明顯死亡，家屬表示不需就醫，將自行處理後續事宜。