陳罔市（右1）年近80歲，也是資深的海女。常配合馬崗漁港轉型的漁村導覽行程，帶領民眾了解臺灣寶貴的「海女」特色，傳承漁村文化及「海女」職人精神。（新北市政府提供／張志康新北傳真）

貢寮區漁會4日表揚優秀模範漁民，共有12位模範漁民接受表揚。其中有兩位「海女」，雖然高齡80、90歲，但仍熱中於海女工作，傳承漁村文化與職人精神。貢寮區漁會總幹事林麗美表示，本次貢寮區漁會推薦的12位模範漁民，每一位模範漁民都有自己的故事，他們對當地漁業經濟或漁業文化具有優秀貢獻。

在台灣極東點馬崗漁港附近的漁村裡，存在著「海男」、「海女」，也有著名的潮間帶生態，是當地特有的珍貴文化及漁業資源。

這次接受表揚的陳罔市女士年近8旬，就是一位資深海女。她說，年輕時為分擔家計，在當時沒有任何潛水裝備下，靠著深吸一口氣，就直潛下海徒手採集石花菜。在其他沒有潛水工作時，在潮間帶的礁岩間跳躍著，只為採拾海菜或貝類。

陳罔市說，直到現在，雖然在傳統漁作逐漸沒落之際，海女數量逐年減少，但她仍熱中於海女的工作，更配合馬崗漁港轉型的漁村導覽行程，帶領民眾了解臺灣寶貴的「海女」特色，傳承漁村文化及「海女」職人精神。

另一位接受表揚的海女，則是年近9旬的吳娥女士。吳娥說她因為家境貧困，8歲開始就在父母身邊學習沿海採集的工作，藉此分擔家計。當時米算是高級食材，並非家家戶戶都買得起，導致吳娥家中糧食常常以石花菜為主。

吳娥表示，她為了每年過年家裡能買得起一包米的目標，只要天氣及風浪允許下，幾乎天天都在潮間帶及海裡穿梭，不靠任何潛水裝備，只用一口氣直潛下海徒手採集海菜或貝類。

吳娥說，現在手腳沒年輕時俐落，無法潛入海中了，但她仍秉持著能動就是福的精神，持續在沿海從事採集的工作，心中仍不忘「海女」職人精神。

新北市漁業處長張麗珍表示，貢寮是新北市重要的漁業基地，有著名的貢寮鮑及石花菜，也盛產鯖魚、炸彈魚、白帶魚等沿近海漁獲，非常感謝漁民朋友對漁業的付出與貢獻，讓我們能將新鮮的漁獲創造美味佳餚增添營養。

張麗珍說，新北市府將持續與漁會密切合作，推動漁港轉型，改善漁港設施，以良好漁作環境照顧及關懷漁民朋友。也歡迎市民朋友來貢寮遊漁港、吃海鮮，用行動支持優秀的漁民朋友及在地優質漁產品。