為督促營造業廠商落實降低夏季職災，勞動部今發動全國勞檢機構針對營造業實施同步勞檢，新北市勞工局今稽查3個營建工地，共發現32項缺失、停工2處，合計裁處26萬元罰鍰，相關專案檢查將持續到9月底。

營建工地夏季常見的職災類型，除了熱中暑、熱衰竭，亦有墜落、感電等災害，因此開口護欄、安全網、安全帶，以及漏電斷路器、電焊機自動電擊防止裝置，也是檢查重點。

勞工局長陳瑞嘉今率隊會同職安署副署長林毓堂，前往台灣銀行新永和分行新建工程突擊檢查，2人登上台銀工地2樓，就發現樓地板有一個開口，雖有設置護蓋，但未依規定固定與警示；通往3樓樓梯間，則有鋼筋裸露未剪除或加裝防護膠套，容易發生危險。另外兩組同仁前往其他建案工地實施檢查。

勞檢處長林澤州表示，由於近日高溫頻頻刷新紀錄，為督促施工單位落實熱危害防護措施，叮嚀勞工朋友熟記「降溫」、「飲水」、「休息」的熱危害預防口訣，只要有頭痛、疲倦、噁心或心跳過快等不適狀況，應立即前往陰涼處休息。若工地未採取熱危害預防措施，依職安法最高可處15萬元的行政罰鍰，倘因此發生職災，亦將面臨民事及刑事責任。

勞檢處最後提醒，夏日戶外作業容易心浮氣燥、注意力不集中，雇主應確實做好安全衛生設施及管理，至於掌握較多資源的上游營造廠商，更應落實職安法第26條及第27條承攬管理義務，才能避免意外發生。