國民黨總統參選人新北市長侯友宜716遊行前夕，今在臉書推住宅五大政策；民進黨發言人張志豪大酸，建議侯友宜家族文化大學的出租套房，現在就先降價租給學生比較實際。

張志豪指出，侯友宜談居住正義前，請先向市民說清楚三件事，尤其「青年五大住宅政策」，其中提到「社宅」跟「安心租」，真的有夠諷刺。4年任內社宅規劃0，社宅沒想法也沒做法，現在選總統突然有想法了，真的很莫名。

他說，新北市是全台灣需要社宅數量最多的縣市 ，但侯市長任內連「市有地」都不願提供，態度非常被動消極。2021年社宅興建工程決標僅130戶，2022年工程0決標，今（2023）年至今也是0決標，侯市長說要「侯侯做代誌」，看來是誇大其詞。

此外，他說，侯友宜家族在文化大學的出租套房，學生負擔重；原大群館99間套房，現在改名叫凱旋苑，有103間套房出租，一間5.5坪月租金1.6萬，算一算月收高達164萬。侯市長的居住正義好特別，如果要主張安心租，「建議侯市長是不是先降價房租給學生，不用等你選完總統，比較直接實在」。

他還說，新北是六都唯一沒有囤房稅的；目前六都除了新北市，都已經推行囤房稅，只剩新北市囤房稅沒有通過。侯市長過去四年任期，議會多數，市府總預算案動不動就用多數暴力表決，強渡關山，甚至為了護航侯市長，多次否決市長專案報告，沒收議員質詢權。「侯市長一手遮天下的議會，護航囤房稅根本就是在護航建商財團的利益」。

他向侯友宜喊話，明天上街遊行前務必自己回答這三個問題，不要躲避，也不要再用一句說別人造謠來轉移焦點。