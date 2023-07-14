影》夜觀金蟬破土！武陵農場「夜尋蟲蹤」推親子生態探索。

一想到炎熱的夏季，唧唧蟬聲好似已成為大家的共同記憶，其中「台灣騷蟬」聲音響亮。武陵農場趁今夏帶來精采生態饗宴，場域內雪霸武陵遊客中心推出暑期免費親子活動「夜尋蟲蹤」夜間觀察活動，帶領民眾觀察破土而出的台灣騷蟬，見證金蟬脫殼羽化神奇景象。

蟬需在地底經歷約5至7年生命煎熬，才能奮力鑽出地面，甚至北美洲曾出現長達17年之久才破土而出的案例。武陵農場副場長胡發韜說，鑽出來的剎那，披著翡翠綠色的蟬從蟬殼裂開處羽化，直到翅膀幾乎透明、完全展開後第一次飛翔，蛻化過程如同母親孕育嬰兒般，象徵一個新生命開始。

胡發韜指出，「台灣騷蟬」是台灣特有種的大型蟬，舊名為「台灣蜩」，體長約3至5公分。於武陵農場多於清晨、黃昏時鳴叫，具趨光性，體色為暗褐、淡綠色，身覆金色鱗毛，非常美麗。

他說，台灣騷蟬是全台70多種蟬中以音量出類拔萃，蟬鳴獨領風騷，「騷蟬」也名號由此而來。不僅蟬鳴嘹亮大聲，尤其雄蟬超能叫，還喜歡一起「齊鳴」，相互比拚；雄蟬透過響亮蟬鳴，彼此競爭，愈是渾厚嘹亮、雄壯威武，愈能吸引雌蟬「聞聲而至」抱得美人歸，猶如古代「比武招親」。

胡發韜表示，騷蟬幼蟲約於土裡生活7年，靠吸樹根汁液存活，脫殼5次達到5齡幼蟲後，於傍晚爬出尋覓如樹幹等支撐物，脫殼蛻變羽化成蟬。他呼籲遊客，發現時千萬不要去碰觸，以免蟬受到干擾羽化失敗致死，成蟬只能存活2到3周，僅能把握時光鳴奏，繁衍子孫。

參加夜間觀察的民眾表示，看到蟬脫殼羽化是很特別的景象；孩子則說，平常很常聽到蟬叫也會在樹上發現蟬殼，但是沒有看過羽化的過程，剛好藉機參加一賭羽化的過程，很特別。