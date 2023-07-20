台灣人喜愛到日本旅遊，那日本人來台灣玩的感想如何呢？一名網友看見日本網路論壇討論台灣旅遊的文章，其中許多日人分享來台旅遊的負評，不如去泰國、韓國，讓原PO好奇「日本仔竟然這麼瞧不起台灣旅遊，台灣有那麼不堪嗎？」，引起台灣鄉民熱議，但對日本人的實話難以反駁。

一名網友在PTT八卦板發文表示，在日本網路論壇「5ch」看見討論台灣旅遊的文章，發現許多日本人紛紛給出負面評價，包括「交通太危險了，哪天會被輾過」、「最大的驚喜就是米飯的味道不好」、「在台灣，你無法避免八角之類的味道」、「如果不去稍貴又乾淨的店，就找不到日本人喜歡的菜餚」、「很像是去日本的鄉下玩」、「就海比較髒的沖繩」、「去島根縣比去台灣好玩100倍」等看法。

此外，比起到台灣旅遊，不少日本人更建議去泰國、韓國，「泰國物價便宜，有很多美麗的度假村，可以騎大象，食物好吃，還可以享受購物」、「韓國化妝品、韓流、韓劇大受歡迎，不知道為什麼只去台灣」、「肯定是泰國，泰國>>>>>>韓國>台灣」、「去台灣不如去橫濱中華街就夠了，你絕對要去泰國」。看見日本人來台旅遊負評，讓原PO不解「台灣有那麼不堪嗎？」

貼文引起台灣鄉民討論，但也無法反駁，「笑死，一針見血」、「這才是日本人的實話」、「真的爛，盤子才在國旅」、「國旅已經不是差評，是負評」、「躺平任嘲，國旅真的可以7414了」、「記得加一條在路上可能被冷氣砸死」、「沒錯啊，20年觀光有啥進步的」、「我們的街道車輛店家也比沖繩髒多了」。