南韓地鐵站上周五（21日）發生男子持刀隨機砍人造成1死3傷，警方周三（26日）公布其年齡身分。不過，民眾的擔憂並未就此消散，因為近日網路上又接連出現2起犯案預告，其一聲稱要在同一處車站鎖定女性姦殺，警方正在追捕發文者。

首爾地鐵新林洞附近的「新林站」（Sillim）4號出口附近，上周五有一名男子持刀攻擊往來陌生人後不久遭到逮捕，警方周三公布嫌犯是33歲的趙善（Cho Seon，譯音），也發開了牠的照片。警方先前調查顯示，嫌犯在犯案前10分鐘偷了作案用刀，接著搭計程車到新林站附近隨機攻擊路人，嫌犯供稱事前已有計畫，為防被警方抓到，他還重新設定了自己的手機，他自稱日子過得很悲慘「想讓他人痛苦」而犯案。

The man who went on a stabbing rampage near #Sillim Station in #Gwanak District, southern Seoul, last Friday, killing one and injuring three others, has been identified as 33-year-old Jo Seon.https://t.co/cD4AfdOvpw — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) July 26, 2023

南韓媒體大幅報導首爾地鐵新林站出口發生隨機砍人案。

綜合韓聯社、南韓《中央日報》（Korea JoongAng Daily）、《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）報導，警方在周二緊急拘留一名20多歲男子，他涉嫌在周一於網路論壇發文以貶抑用語威脅「26日要在新林站殺害20個韓國女人」，並附計畫用於攻擊的刀具圖片。圖文引發網友瘋傳，警方急查之下，男子周二上午打電話向警方自首，警方希望周三能拿到逮捕令，以恐嚇罪嫌予以逮捕，男子發文動機仍在調查。

首爾警方說，另一則周二晚間10時左右發布於網路社群的犯案威脅稱「要在新林站附近姦殺女人」，貼文發布後刪除。警方接獲通報後立即派出11輛巡邏車在車站附近搜尋，但未發現犯案跡象。目前警方正持續追蹤發文者。

新林站這起隨機攻擊事件發生後，除了網路出現威脅犯案預告，首爾也有女性已遭遇暴力攻擊。首爾九老區一名70多歲男子，周一上午在公寓地下停車場的車內涉嫌刺傷一名50多歲女性，案發5小時後警方將他逮捕到案，傷者送醫後未脫險境。警方說，這對男女彼此認識，作案動機仍待查明。