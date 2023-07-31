數據顯示，過去四個月，中國企業及其韓國合作夥伴宣布投資約5.1兆韓元，在韓國建設五家新電池工廠。新萬金開發投資局的官員表示，至少有一個地方政府正在就更多項目進行談判。

中國和韓國公司正在尋求利用韓國與美國的自由貿易協定，考慮到在韓國製造然後安裝在美國製造的電動汽車上的電池可能有資格根據拜登政府的通貨膨脹削減法案享受稅收減免。

例如，寧波容百新能源科技股份有限公司上周宣布，已獲批在韓國設立一家工廠，最終將年產8萬噸三元前驅體（一種形成正極的原料）。容百科技表示，公司韓國基地生產的產品符合IRA法案中合格關鍵礦產的相關要求，出口歐美市場時可享受關稅政策優惠。

容百科技韓國分公司負責人You Sang-yul在接受採訪時單獨表示，韓國在電池方面擁有大量人才和知識，選擇韓國是我們全球戰略的一部分。

中國公司在全球電池和電池材料供應鏈中佔據主導地位，為韓國三大電動汽車電池製造商：LG Energy Solution Ltd.、三星SDI Co.和SK On Co.生產陰極、陽極和前驅體。這三家公司隨後供應電動汽車通用汽車公司、特斯拉公司和大眾汽車公司等製造商。

拜登政府希望減少美國在供應鏈中對中國企業的依賴，但中國企業在產業鏈的深深紮根將使這一過程變得困難，汽車製造商正在遊說美國政府寬鬆地允許一些中國生產的零部件納入其中。

美國財政部發言人Ashley Schapitl表示，我們將繼續評估和應對與國際和國內供應鏈相關的任何國家安全擔憂。