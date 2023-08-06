在韓國全羅北道新萬金舉行的第25屆世界童軍大露營，傳出數以百計的童軍高溫中暑、嚴重蚊蟲叮咬，美、英等國童軍團提前拔營的事件。台東縣日光寺佛光童軍團也由農專教師、吳惠娟帶隊團長率5位國、高中童軍參與，另海端國中2位學生則是隨新北市團前往受邀表演。台東縣府表示目前7位童軍學生除少數被蚊蟲叮咬、熱衰竭狀況，均平安。

台東縣政府教育處表示，饒慶鈴縣長對於指示相當關心，除第一時間請教育處與台東縣童軍會了解參加人數與現況，也指示與率團的吳惠娟帶隊團長取得聯繫，經回報確認全團平安，其中包括海端國中2位學生、新生國中1位，東中1位，東女3位，目前均平安，學生也有跟家長保持聯絡，海端國中學生在今天的文化日，也特別穿著布農族服進行文化交流活動。

韓國童軍協會主辦的世界童軍大露營8月1日至12日舉辦，主題為「畫出你的夢想」，表達了童軍運動成員希望將第25屆世界童軍大露營打造成自己的節日，並通過活動來成長夢想的願望。