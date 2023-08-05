受高溫及天氣影響，在韓國參加第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）的美國童軍代表團決定6日撤除營地，成為繼英國代表團之後第二個決定拔營的國家。

根據路透社取得的電子郵件顯示，在美國童軍代表團將營地搬到會場附近的駐韓美軍基地韓福瑞營區（Camp Humphreys）前，仍會參加大會5日的活動。

美國童軍代表團透過電郵告知童軍家長「參加世界童子軍大露營的美國代表團做出艱難決定：由於持續的極端天氣及對營區的影響，我們將提前離開第25屆世界童軍大露營的營區」。

路透社指出，這屆世界童子軍大露營有多達3萬9000人參加，大部分是年齡介於14至18歲的童軍。他們頂著高達攝氏34度的高溫，在位於韓國西岸全羅北道的新萬錦營地露營。

美國代表團的撤營決定進一步打擊主辦單位跟韓國政府。韓國政府昨天才表示會提供更多水車、藥品，並安排更多附有冷氣的空間緩解活動期間面臨的酷暑。

規模最龐大、童軍與志工人數達4000多人的英國團昨天就已拔營轉入首爾的多間飯店。

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement）昨天發出聲明表示，已建議主辦單位韓國童軍協會（Korean Scout Association）考慮「藉由其他方式提早結束表定活動，並在各國參與者返國之前提供各協助」。

韓國總統尹錫悅已召開內閣會議，批准60億韓元（約新台幣1.5億元）支援世界童子軍大露營；韓國總理韓德洙（Han Duck-soo，另譯：韓悳洙）表示「政府會動用所有資源確保活動平安落幕。

受到酷暑影響，許多人在活動期間中暑，也讓童軍家長相當擔憂小孩的安全。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，光是在3日一天，就有1486人求助大會現場的醫務站，當中250是皮膚出疹子、138人因高溫不適、386人是遭蚊蟲叮咬，所幸無人嚴重不適，但已有不滿的家長要求取消活動。

根據主辦單位統計，超過150個國家的代表團參與4日的集會；本屆世界童子軍大露營從8月1日至8月12日。