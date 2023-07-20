國民黨將於7月23日舉行全國代表大會，國民黨表示，本次全代會聚焦備戰明年1月13日總統及立委選舉，其中「政黨輪替 台灣更好」的主軸，所展現的就是要凝聚大家的力量一起翻轉台灣，迎向好日子的到來。國民黨主席朱立倫也邀請前總統馬英九及國民黨13位縣市長共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣，同時也會邀請歷屆前任主席。

國民黨表示，全代會活動主視覺意象為「翻轉的方塊」，寓意「政黨輪替 翻轉台灣 」、「重返執政 撥亂反正」。而「KMT」由來自不同角落的小方塊所組成，整體字形方向由左下方往右上揚，T同時也代表「台灣」意涵，其右上角有個小小的箭頭。整體設計象徵國民黨將團結全國各界所有的支持與力量，帶領台灣向上進步、往前邁進，拚台灣的好日子！

國民黨說，此次在新北市板橋第二體育場區內之新北體育館召開，傳達的就是全力支持黨籍總統參選人侯友宜市長的堅定態度，營造大團結氣勢，從新北出發贏回台灣！全代會將從上午9點30分開始並預計於中午結束，其中主要分為兩個階段。

國民黨指出，第一階段為第十六任正、副總統暨第十一屆區域暨原住民立法委員提名造勢活動，第二階段為黨務報告與輔選工作等議程，分別包含立院黨團報告、中央評議委員聘任追認案、考紀會委員追認案等黨務工作。

國民黨表示，此次全代會的功能與形式都較為單純，主要就是營造團結氣勢，確認總統與立委候選人名單，整隊出發完成再次政黨輪替的使命。出席與會的除台澎金馬的黨代表之外，還有來自含大陸地區等海外的代表共一千餘人。

此外，朱立倫也將邀請馬前總統及國民黨13位縣市長共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣，同時也會邀請歷屆前任主席，還有其它重量級的貴賓到場共襄盛舉。

國民黨強調，這次全代會活動主軸是「政黨輪替 台灣更好」，因為再華麗的詞彙都無法遮掩民進黨執政這七年來的缺失。歷經了疫情的創傷、疫苗採購的不透明，官員私相授受、弊案叢生，對人民的訴求充耳不聞，司法不公平，居住不正義，年輕人失去希望還恐被逼上戰場等等不公不義，所以一定要政黨再輪替。

國民黨強調，未來也會在下列幾個面向加強訴求，爭取國人的認同。首先是實踐公平正義，捍衛中華民國；其次是民主對抗獨裁，繁榮對抗蕭條，和平對抗戰爭；第三是推動能源永續，強化社會治安；第四是擴大國際參與，加強國防實力，維護區域和平；與第五非綠大團結，政黨再輪替，台灣拚好日等。國民黨強調黨內人才濟濟，更有豐富的實際經驗帶領台灣走過風雨的歲月，未來一定也有信心一同再造台灣幸福的未來。