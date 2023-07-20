2019年一名美國小女孩，隨媽媽開車到麥當勞得來速購買餐點時，因為1塊麥克雞塊掉落在她腿上而受到2度燙傷。佛羅里達州法院本週最新判決出爐，麥當勞須支付80萬美元（約新台幣2400萬元）賠償金。有網友在PTT問卦，「如果是在台灣被雞塊燙傷可以拿到多少？」鄉民直呼「吃冰吃到腎衰竭都沒什麼了」、「補償你一盒新的加退錢」、「會找記者說自己被欺負了」、「父母自己疏失，無罪結案」，最多人說「一張折價券」。

根據英國《每日郵報》20日報導，這起案件在19日下午審議後，陪審團做出了該裁決。該家庭的律師曾要求獲得1500萬美元（約新台幣4.65億）賠償金。不過當判決金額宣布後，孩子的母親菲蘭娜霍姆斯（Philana Holmes）表示，她仍然對法院這次判決感到滿意，並補充說她覺得陪審團的賠償金額是公平的。

菲蘭娜在法庭外告訴記者說：「我對此感到滿意。老實說，我對此沒有期望，所以對我來說這已經很公平了。」菲蘭娜作證說，她現年8歲的女兒奧莉維亞（Olivia）將她大腿內側的疤痕稱為她的「雞塊」，並期待能夠移除掉這個疤痕。

麥當勞的律師表示，奧莉維亞的疼痛和不適在傷口癒合後結束，他們稱這需要3個星期的時間。他們宣稱，15.6萬美元（約新台幣484萬）足以支付與這起事件過去和未來的費用。辯方律師米勒（Jennifer Miller）則指出：「她仍然會去麥當勞，她仍然會說想要去吃麥當勞，她仍然與母親一起開車去麥當勞，點雞塊。她並不受這個傷害所困擾。這全都是她媽媽的事情。」

PTT八卦板有網友問：「如果是在台灣被雞塊燙傷的話可以拿到多少？雞塊買一送一券？」鄉民表示「2400台幣」、「我們會加強員工訓練」、「會被罵神經病」、「雞塊優惠券一張」、「補償你一盒新的加退錢」、「在台灣就算中毒也不會賠錢」、「會找記者說自己被欺負了」。

也有人說「怎麼可能賠你一盒新的？給你折價券就不錯了」、「父母自己疏失，無罪結案」、「會收獲一波白眼：父母幹什麼吃的？」、「會被刷1星，然後倒閉」、「法務會打給你不准發文」、「吃冰吃到腎衰竭都沒什麼了，爛台灣」、「頂多雞塊免費」、「一張折價券」。